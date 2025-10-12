De más de 174 mdp constará el financiamiento para los partidos en 2026

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), aprobó un presupuesto de 174 millones 215 mil 596.28 pesos para el financiamiento público de los partidos políticos durante 2026.

El monto se distribuirá en cuatro conceptos: 165 millones, 811 mil, 863.13 pesos para actividades ordinarias ,4 millones, 974 mil, 355.89 pesos para actividades específicas, 3 millones, 316 mil, 237.26 pesos para franquicias postales y telegráficas, además de 113 mil, 114.00 pesos como financiamiento adicional a partidos locales en proceso electoral.

De acuerdo con el CEEPAC, el 30 por ciento de los recursos se repartirá de manera equitativa entre los partidos registrados, mientras que el 70 por ciento restante se asignará según el porcentaje de votos que cada uno obtuvo en la elección de diputaciones más reciente.

El organismo también planteó la necesidad de una ampliación presupuestal de 57 millones 36 mil 104.38 pesos para el próximo ejercicio fiscal. Con ese recurso se pretende cubrir pasivos contingentes y un adeudo con el Instituto Nacional Electoral (INE) derivado del convenio de colaboración para las elecciones extraordinarias del Poder Judicial.

De esa cantidad, 40 millones 606 mil 653.47 pesos serían para atender posibles pasivos laborales ante la eventual desaparición de los organismos públicos locales electorales, y 16 millones 429 mil 450.91 pesos, para liquidar compromisos con el INE que no pudieron cubrirse durante 2025 por falta de presupuesto.

Por su parte, el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE), Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, señaló que esperan que el asunto se resuelva pronto, ya que se trata de un recurso que el INE requiere. Este fondo proviene de un convenio de colaboración y, según indicó, ya fue sufragado por el instituto para la organización de la pasada elección del Poder Judicial.