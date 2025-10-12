logo pulso
Cae robacarros camino a Cerro de San Pedro

Por Redacción

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
Un supuesto robacarros, considerado como objetivo prioritario, fue capturado por agentes de la Guardia Civil Estatal, mientras realizaban un recorrido de seguridad en el Camino a Cerro de San Pedro en coordinación con efectivos militares.

Según el hecho, fue a la altura de la colonia Santa Anita en donde los agentes detectaron una camioneta Nissan tipo NP300 con caja cerrada, la cual coincidía con las características de una recién reportada como robada, por lo que le marcaron el alto al conductor.

En la investigación inicial se estableció que, efectivamente, la unidad tenía reporte de robo sin violencia del viernes pasado en la colonia Hacienda Los Morales.

El tripulante dijo llamarse Francisco N. de 28 años de edad y que de acuerdo a los catálogos criminales que obran en los sistemas de inteligencia, se trata de un objetivo prioritario dedicado al robo de vehículos con lujo de violencia, tanto en la ciudad como en su zona conurbada.

A esta persona, se le aseguró la camioneta color blanco, modelo 2021, además se le encontró en el interior la cantidad de 36 mil 470 pesos en billetes de diversas denominaciones, un celular y una mariconera. El efectivo al parecer es producto de la venta de las unidades robadas.

