Declaran ausencia legal de dos jóvenes potosinos desaparecidos en Lagos

Después que cuatro policías municipales de Lagos de Moreno fueron sentenciados a 40 años de prisión por estar implicados en la desaparición de cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí, ocurrida el 26 de julio de 2021 cuando se dirigían a trabajar al municipio de Tonalá, Jalisco, el Poder Judicial del Estado emitió sentencia de declaratorias de ausencia para dos de ellos.

Desde esa fecha se desconoce la ubicación de Alan Michel Martínez Vargas, de 23 años; Calep Adonai Maldonado Monsiváis, de 18; Jorge Rodríguez Ortiz, de 24; e Israel Andrade Hernández, de 20 años.

Los jóvenes viajaban en una camioneta Ranger 2013 roja, con los logos de la empresa MYSI Mantenimiento y Soluciones Industriales Avirey SA de CV, y fueron vistos por última vez en la zona de Lagos de Moreno, Jalisco.

TE PUEDE INTERESAR: Dan 40 años a policías por desaparición de potosinos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los procedimientos judiciales corresponden a Martínez Vargas y Maldonado Monsiváis, cuyos familiares se encargaron de tramitar las declaratorias que ahora les permitirán resolver cuestiones legales, administrativas y de otra índole en representación de ellos.

La resolución advierte que la declaración no exime a las autoridades de continuar con las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de los muchachos, hasta que no se conozca su paradero y hayan sido plenamente identificados.

Este caso demuestra la colusión entre autoridades y crimen organizado, pues de acuerdo con algunos testimonios que recopilaron las familias, los policías los detuvieron para luego entregarlos a los delincuentes y desde ese momento ya no se supo nada de ellos.

Hace unos días, la FEMDH de la FGR informó que un juzgado dictó sentencia condenatoria contra Óscar N., Erick N., Seyed N. y Juan N. por el delito de desaparición forzada.

TE PUEDE INTERESAR: Un mes sin dar con potosinos desaparecidos