SLP se alista para noches de 10°C por frente frío 15

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó sobre el ingreso del frente frío número 15, que provocará un descenso marcado de temperaturas en diversas regiones del estado durante las próximas horas.

Según el pronóstico oficial, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de 27°C en la Zona Centro y hasta 33°C en la Huasteca, mientras que las mínimas bajarán a 10°C en la Zona Centro y 12°C en el Altiplano, donde existe probabilidad de heladas.

La dependencia llamó a la población a extremar precauciones y seguir medidas básicas para evitar afectaciones por el frío:

En casa:

Abrigarse con varias capas de ropa.

Verificar que calentadores, estufas o chimeneas tengan ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Proteger tuberías y medidores para evitar que se congelen.

Para la salud:

Mantenerse hidratado, incluso si no se siente sed.

Consumir frutas ricas en vitamina C.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios .

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Protección Civil pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles variaciones en el clima.