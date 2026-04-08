Decreto confunde Río Españita y Río Santiago en cambio a Jacobo Payán Latuff

A más de un mes de que el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobó en sesión solemne modificar la nomenclatura del bulevar Río Españita para colocar el nombre de Jacobo Payán Latuff, el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado presenta una incongruencia al señalar en su encabezado una vialidad distinta.

El documento difundido el 7 de abril indica en su portada que el acuerdo corresponde al cambio de nombre del "Boulevard Río Santiago" para denominarse "Boulevard Jacobo Payán Latuff". Sin embargo, dentro del mismo texto oficial la exposición de motivos y el punto de acuerdo refieren de manera reiterada que la arteria objeto de reconocimiento es el Boulevard Río Españita, lo que evidencia un error en la redacción del encabezado.

En el cuerpo del acuerdo se precisa que el Ayuntamiento determinó modificar la nomenclatura del actual "Boulevard Río Españita" para asignarle el nombre del empresario potosino, como parte de un reconocimiento a su trayectoria y su relación con la zona donde se ubica el estadio Alfonso Lastras. Esta misma vialidad también es descrita como una conexión estratégica que enlaza distintos puntos de la ciudad, lo que refuerza que el homenaje estaba dirigido a esa avenida.

La discrepancia surge porque el título principal del Periódico Oficial menciona el Boulevard Río Santiago, mientras que el resto del documento mantiene la referencia a Río Españita, generando incertidumbre sobre cuál vialidad fue jurídicamente modificada tras la aprobación del Cabildo.

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Además, el acuerdo publicado establece que dependencias municipales deberán actualizar padrones, emitir constancias, modificar señalética y notificar a distintas instituciones sobre el cambio de nomenclatura, acciones que podrían verse afectadas por la falta de precisión en el documento oficial.

La inconsistencia entre el encabezado y el contenido del decreto abre la posibilidad de interpretaciones contradictorias en trámites administrativos, registros oficiales y referencias domiciliarias, por lo que el caso apunta a un error editorial que requeriría una aclaración para evitar confusión sobre la vialidad que llevará el nombre de Jacobo Payán Latuff.