Despliegan operativo por Semana de la Moto en Mazatlán

CULIACÁN, Sin.- Las autoridades federales y estatales desplegaron un operativo especial de vigilancia, con dos mil 400 elementos, con auxilio de helicópteros, drones y binomios caninos, con motivo de la celebración de la Semana Internacional de la Moto, en Mazatlán, en la que se espera el arribo de más de 13 mil "bikers".

Con el inicio de este evento internacional este miércoles, elementos del ejército, la Guardia Nacional, Marina y la Policía Estatal contarán con 317 vehículos terrestres, tres aeronaves, drones, sistemas anti-drones y binomios caninos, a fin de dar seguridad a todos los visitantes y sus familias que participan en diversos espectáculos.

Estrella Palacios Domínguez, presidenta municipal de Mazatlán expresó que este año, se estima que más de trece mil motociclistas de diversos estados de la República y del extranjero, van a participar en diversos eventos programados y espectáculos artísticos, por lo que se tendrán un buen nivel de ocupación hotelera.

Señaló que este encuentro internacional se une al periodo vacacional de pascuas, por lo que se mantiene más de un noventa por ciento de reservaciones en los hoteles, lo que va a generar una nueva derrama económica muy importante para la Perla del Pacífico.

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