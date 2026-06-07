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Defiende C. Badillo M. Moreno nombramiento de Nadia Ochoa Limón

Por Ana Paula Vázquez

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Defiende C. Badillo M. Moreno nombramiento de Nadia Ochoa Limón
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      Pese a que Nadia Esmeralda Ochoa Limón, no acredita experiencia profesional en protección civil, gestión de riesgos o atención de emergencias, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, Cuauhtli Badillo Moreno, defendió su nombramiento al frente de la Coordinación Estatal de Protección Civil y sostuvo que debe recibir el beneficio de la duda para demostrar resultados.

      La ahora titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil ha desempeñado cargos tanto en el ámbito legislativo como en espacios de gobierno municipal. Antes de asumir esta responsabilidad formó parte del Concejo Municipal de Villa de Pozos y se desempeñó como diputada local en la pasada legislatura. De acuerdo con la información oficial, su perfil académico incluye estudios en Mercadotecnia 

      y Comunicación.

      Al ser cuestionado sobre la falta de experiencia técnica de la nueva titular en una dependencia responsable de la prevención de riesgos y atención de emergencias, Badillo Moreno señaló que la decisión correspondió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y afirmó confiar en la capacidad, profesionalismo y disposición de la exlegisladora. Además, argumentó que la experiencia se adquiere mediante las oportunidades y espacios de trabajo.

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      A su vez, ante los señalamientos de nepotismo, Badillo Moreno evitó emitir una valoración sobre la presencia de familiares de Nadia Ochoa Limón en cargos públicos y se limitó a señalar que deben evaluarse los resultados de los perfiles designados. Aunque reconoció los vínculos familiares, insistió en que los nombramientos corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo.

      Badillo Moreno informó que invitará a la nueva coordinadora estatal de Protección Civil a reunirse con la comisión legislativa para presentar su plan de trabajo y las acciones previstas para la actual temporada de lluvias.

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