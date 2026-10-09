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Defraudan con supuesta gestión de preliberaciones

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Defraudan con supuesta gestión de preliberaciones
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) alertó a familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) ante posibles llamadas o mensajes de personas que se hacen pasar por funcionarios, abogados o autoridades penitenciarias y ofrecen gestionar una preliberación o libertad anticipada a cambio de dinero.

      "Las dependencias correspondientes ya presentaron las denuncias ante las autoridades competentes, por los casos en los que personas afectadas reportaron este tipo de situaciones", informó la corporación en sus redes sociales.

      Explican, también, que los programas de preliberación o libertad anticipada son gratuitos y que los procedimientos se realizan por las vías institucionales correspondientes, conforme a los requisitos establecidos por la ley.

      "Si recibes una llamada o un mensaje sospechoso: · No proporciones datos personales ni información financiera.

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      · No realices ningún pago o depósito.

      · Cuelga y evita continuar la comunicación.

      · Verifica directamente con el centro penitenciario, tu abogado o el defensor público», recomendó la SSPCE.

      Recordó que nadie tiene la facultad de garantizar una preliberación a cambio de dinero. "Ante cualquier duda o sospecha de la comisión de un fraude, comunícate a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social al (444) 128 04 -01 | 04 o a la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí al teléfono (444) 198 5500 y al WhatsApp 4446560146" dice 

      la SSPCE.

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