logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Fotogalería

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tráfico intenso en vialidades principales de la capital

Oriente y centro concentran mayor carga vehicular; piden salir con tiempo y manejar con precaución

Por Redacción

Febrero 10, 2026 08:00 a.m.
A
Tráfico intenso en vialidades principales de la capital

La mañana de este día se registra tráfico de consideración en las principales vialidades de la ciudad de San Luis Potosí, principalmente en los cuadrantes oriente y centro, donde se reporta la mayor actividad vehicular.

En tanto, el cuadrante norte presenta un incremento gradual en calles y avenidas, lo que ha comenzado a generar mayor carga de circulación conforme avanza la mañana.

Ante este panorama, autoridades y cuerpos de auxilio exhortaron a la ciudadanía a salir con tiempo hacia sus destinos, manejar con precaución y respetar los señalamientos viales, con el fin de evitar accidentes y agilizar la movilidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tráfico intenso en vialidades principales de la capital
Tráfico intenso en vialidades principales de la capital

Tráfico intenso en vialidades principales de la capital

SLP

Redacción

Oriente y centro concentran mayor carga vehicular; piden salir con tiempo y manejar con precaución

Protección Civil prevé mínimas de 6 grados
Protección Civil prevé mínimas de 6 grados

Protección Civil prevé mínimas de 6 grados

SLP

Redacción

Tras días de frío extremo, mínimas subirán a 6 grados en San Luis Potosí

Critica PAN adhesión de Aranza Puente al PVEM
Critica PAN adhesión de Aranza Puente al PVEM

Critica PAN adhesión de Aranza Puente al PVEM

SLP

Samuel Moreno

El partido mantiene un padrón cercano a 7,600 afiliados, revela Dahud

Difunden Reglamento de Tránsito en Pozos
Difunden Reglamento de Tránsito en Pozos

Difunden Reglamento de Tránsito en Pozos

SLP

Redacción