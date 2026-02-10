Tráfico intenso en vialidades principales de la capital
Oriente y centro concentran mayor carga vehicular; piden salir con tiempo y manejar con precaución
La mañana de este día se registra tráfico de consideración en las principales vialidades de la ciudad de San Luis Potosí, principalmente en los cuadrantes oriente y centro, donde se reporta la mayor actividad vehicular.
En tanto, el cuadrante norte presenta un incremento gradual en calles y avenidas, lo que ha comenzado a generar mayor carga de circulación conforme avanza la mañana.
Ante este panorama, autoridades y cuerpos de auxilio exhortaron a la ciudadanía a salir con tiempo hacia sus destinos, manejar con precaución y respetar los señalamientos viales, con el fin de evitar accidentes y agilizar la movilidad.
no te pierdas estas noticias
Tráfico intenso en vialidades principales de la capital
Redacción
Oriente y centro concentran mayor carga vehicular; piden salir con tiempo y manejar con precaución
Protección Civil prevé mínimas de 6 grados
Redacción
Tras días de frío extremo, mínimas subirán a 6 grados en San Luis Potosí
Critica PAN adhesión de Aranza Puente al PVEM
Samuel Moreno
El partido mantiene un padrón cercano a 7,600 afiliados, revela Dahud