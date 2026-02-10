Tráfico intenso en vialidades principales de la capital

La mañana de este día se registra tráfico de consideración en las principales vialidades de la ciudad de San Luis Potosí, principalmente en los cuadrantes oriente y centro, donde se reporta la mayor actividad vehicular.

En tanto, el cuadrante norte presenta un incremento gradual en calles y avenidas, lo que ha comenzado a generar mayor carga de circulación conforme avanza la mañana.

Ante este panorama, autoridades y cuerpos de auxilio exhortaron a la ciudadanía a salir con tiempo hacia sus destinos, manejar con precaución y respetar los señalamientos viales, con el fin de evitar accidentes y agilizar la movilidad.