Protección Civil prevé mínimas de 6 grados

Por Redacción

Febrero 10, 2026 07:28 a.m.
A
Luego de varios días con temperaturas extremas de entre 0 y 2 grados, en San Luis Potosí se prevé una regulación en las condiciones de frío, de acuerdo con el más reciente pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Pronóstico de temperaturas y regiones afectadas

La dependencia informó que, para los próximos días, se esperan temperaturas máximas de 28 grados en la zona centro y hasta 30 grados en la región Huasteca, mientras que las mínimas se ubicarán alrededor de los 6 grados en la zona centro y el Altiplano, lo que representa un descenso menos severo en comparación con jornadas recientes.

Recomendaciones y medidas preventivas de Protección Civil

Pese a esta moderación, Protección Civil exhortó a la población a no bajar la guardia y mantener medidas preventivas, principalmente durante las noches y madrugadas.

Entre las recomendaciones en el hogar se incluye abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores, estufas y chimeneas estén correctamente ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua ante posibles descensos bruscos de temperatura.

En el ámbito de la salud, se pidió mantener una adecuada hidratación, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, considerados los sectores más vulnerables.

La autoridad estatal reiteró el llamado a mantenerse informados por medios oficiales y reportar cualquier emergencia a los números correspondientes.

