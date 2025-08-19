logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Denuncian caso de maltrato animal en Los Limones

El Ayuntamiento capitalino ya investiga, señaló el síndico Víctor Hugo Salgado

Por Rolando Morales

Agosto 19, 2025 11:21 a.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Tras una denuncia ciudadana en la que se reportó un caso de maltrato animal en una colonia ubicada al norte de la capital, el Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que se abrió de oficio una carpeta de investigación por este caso.

Esto, luego de que habitantes de la Colonia Limones denunciaron mediante redes sociales una agresión en contra de un perro que habita la zona, esto por parte de un presunto vecino de la privada de Puebla, pues señalaron que el perro en cuestión resultó lesionado.

Al respecto, el síndico Víctor Hugo Salgado Delgadillo, informó que la Sindicatura inició de oficio una investigación al respecto, a fin de dar con el responsable y establecer a la brevedad las acciones y sanciones correspondientes.

Aparte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, informó que se realizó el rescate de un perro en la Central de Abastos, el cual fue herido con agua caliente, presuntamente por una comerciante de la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A estos se suman los casos de presunto envenenamiento en las inmediaciones y zonas de senderismo de la Sierra de San Miguelito.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Operación de CEGAIP, responsabilidad de comisionados: Guajardo
Operación de CEGAIP, responsabilidad de comisionados: Guajardo

Operación de CEGAIP, responsabilidad de comisionados: Guajardo

SLP

Samuel Moreno

Existe la posibilidad de recurrir a perfiles supernumerarios para garantizar su funcionamiento, señaló el diputado

Común, atenciones por crisis emocionales e intentos de suicidio: SSPC
Común, atenciones por crisis emocionales e intentos de suicidio: SSPC

Común, atenciones por crisis emocionales e intentos de suicidio: SSPC

SLP

Rolando Morales

Durante diciembre, se registra un aumento en las intervenciones, dice Villa Gutiérrez

Denuncian caso de maltrato animal en Los Limones
Denuncian caso de maltrato animal en Los Limones

Denuncian caso de maltrato animal en Los Limones

SLP

Rolando Morales

El Ayuntamiento capitalino ya investiga, señaló el síndico Víctor Hugo Salgado

Detecta PC hundimientos en colonias Terremoto y la Esperanza
Detecta PC hundimientos en colonias Terremoto y la Esperanza

Detecta PC hundimientos en colonias Terremoto y la Esperanza

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

Especialistas recaban información sobre la falla geológica para incluirla en el Atlas de Riesgo Dinámico