Desampara la SEGE a 13 escuelas

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) acumula al menos 13 casos activos de escuelas públicas en San Luis Potosí donde no se han garantizado servicios básicos, incluso con resoluciones judiciales de por medio, de acuerdo con Flor Celeste Zamarrón García, abogada del área de litigio estratégico de Perteneces.

SEGE incumple resoluciones judiciales en escuelas públicas

En entrevista, la litigante advirtió que el incumplimiento por parte de las autoridades educativas es una constante en la entidad. "Sí, en varios. Casi en todos, la autoridad no cumple", afirmó al referirse a los casos en los que, pese a la intervención de un juez, no se atienden de manera oportuna las necesidades de los planteles.

Distribución geográfica y estructura institucional afectan atención

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Precisó que la mayoría de estas escuelas se ubican en la región Huasteca, mientras que en la zona centro únicamente se tiene identificado un plantel en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así como en el Altiplano, con un caso en Matehuala. El resto se concentra en municipios como Ciudad Valles, Xilitla y San Vicente Tancuayalab.

Zamarrón García señaló que, a diferencia del estado de Sinaloa, donde las autoridades atienden casi de inmediato las necesidades de los planteles una vez iniciado un juicio, en San Luis Potosí existe una renuencia "muy notable" por parte de la Secretaría, encabezada por Juan Carlos Torres Cedillo para dar cumplimiento a las resoluciones.

Explicó que parte de esta falta de acción se justifica en la estructura jerárquica de las instituciones, ya que algunos organismos argumentan que no pueden intervenir sin una instrucción directa de la Secretaría. "Dicen que como su superior es la Secretaría, si no se los ordena, no pueden actuar", detalló.

Los casos documentados corresponden principalmente a niveles de educación inicial, preescolar y primaria, donde, indicó, persiste una mayor vulnerabilidad en el acceso a condiciones educativas adecuadas. Añadió que este tipo de situaciones también se ha presentado en entidades como Guerrero, Jalisco y Nayarit, aunque con respuestas distintas por parte de las autoridades.