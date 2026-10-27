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Descarta el Ceepac puntos rojos en la entidad

Por Samuel Moreno

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Descarta el Ceepac puntos rojos en la entidad
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      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) tiene buenas expectativas de participación ciudadana para las elecciones de 2027 en San Luis Potosí y, hasta el momento, no tiene identificados focos rojos que representen riesgos para el desarrollo del proceso electoral.

      Paloma Blanco López, presidenta del organismo electoral, señaló que los comicios de gubernatura suelen despertar mayor interés entre la población, por lo que esperan una participación activa y copiosa en la próxima elección.

      Como referencia, recordó que en las elecciones ordinarias más recientes, en las que se renovaron diputaciones y ayuntamientos, la participación ciudadana fue cercana al 60 por ciento. Para 2027, el Ceepac prevé impulsar campañas en redes sociales para incentivar el voto.

      Sobre las condiciones de seguridad, Blanco López indicó que las mesas de coordinación con autoridades de seguridad permiten establecer canales de comunicación y revisar aspectos generales de la organización electoral. Aseguró que, por ahora, no tienen detectados puntos de riesgo específicos.

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