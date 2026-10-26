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Líderes criminales operan como empresarios: Gallardo

Señaló que incluso residen en colonias de alta plusvalía y registran a sus hijos en colegios privados

Por Rubén Pacheco

Octubre 26, 2026 02:00 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

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      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reveló que líderes criminales que pretenden instalarse en San Luis Potosí operan como empresarios y residen en colonias de alta plusvalía.

      Inclusive, dijo, arriban con familia hasta el grado de inscribir a sus hijos en colegios costosos, según información elaborada por el gabinete de seguridad federal, enfatizó.

      El gobernador refirió que todos los líderes criminales de alta peligrosidad como Juan de Jesús N. alias "La Wiwa", detenido este fin de semana, son trasladados a penales federales.

      En entrevista, expuso que los presuntos delincuentes han sido remitidos a los Centros Federales de Reinserción Social (Cefrereso) del Guanajuato y el Estado de México.

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      Complementó que, en dicho período la Guardia Civil Estatal (GCE) en coordinación con la federación y la Fiscalía General del Estado (FGE), acumula la aprehensión de más de 450 probables criminales de alto perfil.

      "La Fiscalía General de la República ha ido hasta el fondo de los hechos, y en el caso de lo último sucedió así. Lo comentaba en días pasados: como era ya un personaje muy conocido en la sociedad potosina de alto perfil, como todo un gran empresario", remató.

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      Hay más liderazgos de la organización criminal: SSPC 

      Luego de la aprehensión de Juan de Jesús N. alias "La Wiwa", líder delictivo en Tanquián de Escobedo, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció que se continúa con las investigaciones para arrestar a los demás liderazgos de la organización criminal.

      Si bien reconoció que se trata de varios presuntos criminales quienes integran la agrupación, matizó que la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) es la instancia que tiene mayores detalles.

      "Pero como hay una buena coordinación, luego sí nos comparten la búsqueda de alguno u otro con su ficha, y nosotros lo que hacemos, es buscarlo, pero es probable que ellos tengan mayor información al respecto", externó.

      Explicó que el reciente conflicto armado en Tanquián de Escobedo se suscitó derivado de diferencias entre los propios miembros de la célula delictiva, es decir, provocados por ambiciones y pretender controlar la organización.

      Expuso que, aunque una extensión delictiva ingresó procedente de Veracruz, entre los sicarios se encontraban integrantes del grupo local y "luego ahí con traiciones con su mismo grupo y esto, es lo que generó este evento", añadió.

      "Ahorita el general de la Doceava Zona Militar, el general Cruz dio cuenta de que él fue a supervisar y que, tanto Tanquián como San Vicente (Tancuayalab), ahorita se encuentran en calma con la presencia de todas las corporaciones", remató.

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