En dos puntos, manifestaciones de transportistas

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Operadores de líneas de transporte adheridos a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) mantienen su marcha lenta hacia los puntos de reunión donde podrían iniciar bloqueos.

Hay transportistas en las carreteras libre y de cuota a Guadalajara, en el anillo periférico oriente y en la carretera 57, entre el Eje 130 y el Eje 140 de la Zona Industrial. Hasta ahora, avanzan sin causar afectaciones al tránsito vehicular.

Los camioneros esperan instrucciones, aunque se sabe que hasta ahora no hay negociación con autoridades de ningún nivel.

En las lonas que colocaron al frente de los camiones, reclaman la falta de correspondencia del pago de casetas en carreteras de cuota con un escenario libre de asaltos, la incompetencia del gobierno para generar un ambiente de seguridad pública y trato honesto de los policías de carretera.

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Los que vienen de la Carretera Guadalajara ingresarán por el Libramiento Poniente hacia la conexión con el Anillo Periférico Poniente y el Fraccionamiento Horizontes.