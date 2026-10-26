logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¿Sabías qué?

Fotogalería

¿Sabías qué?

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En dos puntos, manifestaciones de transportistas

Hay movilización por las carreteras a Guadalajara y en la 57

Por Martín Rodríguez

Octubre 26, 2026 01:17 p.m.
A
En dos puntos, manifestaciones de transportistas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Operadores de líneas de transporte adheridos a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) mantienen su marcha lenta hacia los puntos de reunión donde podrían iniciar bloqueos.

      Hay transportistas en las carreteras libre y de cuota a Guadalajara, en el anillo periférico oriente y en la carretera 57, entre el Eje 130 y el Eje 140 de la Zona Industrial. Hasta ahora, avanzan sin causar afectaciones al tránsito vehicular. 

      Los camioneros esperan instrucciones, aunque se sabe que hasta ahora no hay negociación con autoridades de ningún nivel.

      En las lonas que colocaron al frente de los camiones, reclaman la falta de correspondencia del pago de casetas en carreteras de cuota con un escenario libre de asaltos, la incompetencia del gobierno para generar un ambiente de seguridad pública y trato honesto de los policías de carretera.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los que vienen de la Carretera Guadalajara ingresarán por el Libramiento Poniente hacia la conexión con el Anillo Periférico Poniente y el Fraccionamiento Horizontes.

      LEA TAMBIÉN

      Video | Transportistas fustigan a la GN y policías por "corrupción"

      En movilización de hoy, Canacar y AMOTAC denuncian asaltos y extorsiones de autoridades de los tres niveles de gobierno

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Líderes criminales operan como empresarios en SLP: Gallardo
      Líderes criminales operan como empresarios en SLP: Gallardo

      Líderes criminales operan como empresarios en SLP: Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Señaló que incluso residen en colonias de alta plusvalía y registran a sus hijos en colegios privados

      En dos puntos, manifestaciones de transportistas
      En dos puntos, manifestaciones de transportistas

      En dos puntos, manifestaciones de transportistas

      SLP

      Martín Rodríguez

      Hay movilización por las carreteras a Guadalajara y en la 57

      Vandalizan luminarias de Carranza durante desfile de Xantolo
      Vandalizan luminarias de Carranza durante desfile de Xantolo

      Vandalizan luminarias de Carranza durante desfile de Xantolo

      SLP

      Rolando Morales

      La autoridad municipal atendió las fallas tras los reportes de luminarias parpadeantes

      Interapas niega deuda total reclamada por CEA
      Interapas niega deuda total reclamada por CEA

      Interapas niega deuda total reclamada por CEA

      SLP

      Rolando Morales

      El organismo operador solicita coordinación con CEA para revisar obligaciones financieras y contratos de agua tratada