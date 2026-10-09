Descarta el PRI alianza con PVEM

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El PRI descartó una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí rumbo a 2027 y confirmó que las negociaciones para construir una coalición se mantienen con el PAN, aunque todavía no existe un acuerdo formal entre ambos partidos.

Adolfo Micalco Méndez, presidente de la Fundación Colosio en San Luis Potosí, señaló que la dirigencia nacional priista nunca planteó de manera precisa una alianza con el Verde, por lo que esa posibilidad queda fuera de las conversaciones que actualmente mantiene el partido.

En contraste, dijo que el PRI mantiene el diálogo con Acción Nacional para definir una eventual coalición. La decisión no se tomará en San Luis Potosí, ya que, de acuerdo con los estatutos partidistas, las alianzas para la gubernatura y las diputaciones federales deben ser negociadas por los comités ejecutivos nacionales de ambos partidos.

Micalco Méndez indicó que todavía está pendiente determinar qué partido encabezará y registrará las candidaturas bajo una eventual coalición, pues ese será parte de la negociación entre las dirigencias. Hasta ahora, reiteró, no existe un acuerdo formal entre el PRI y el PAN.

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El presidente de la Fundación Colosio sostuvo que la oposición debe competir unida en 2027 y advirtió que acudir por separado a las urnas puede favorecer a Morena y sus aliados. Por ello, respaldó el llamado de Alejandro Moreno y Sara Rocha para concretar una alianza entre los partidos opositores.