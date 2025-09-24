logo pulso
Descarta Galindo nuevos fraccionamiento al sur de la capital

El edil subrayó que se hay una zona ejidal y comunal que está protegida

Por Rolando Morales

Septiembre 24, 2025 11:30 a.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

El alcalde, Enrique Galindo Ceballos, rechazó que existan nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona de la Cañada del Lobo y la Sierra de San Miguelito, pese a los señalamientos de comuneros y ejidatarios sobre la llegada de empresas constructoras.

Aseguró que en sus múltiples recorridos por la zona, al menos cinco en lo que va del año, no ha observado fraccionamientos ni proyectos formales de urbanización. "No he visto ningún desarrollo formal, no he visto un fraccionamiento; he visto algunas casas que más bien son problemas internos, entre ellos de compras y ventas, que no sé si sean tan legales, seguramente no tienen permiso de construcción", declaró.

El edil subrayó que se trata de una zona ejidal y comunal protegida, donde únicamente los propios dueños de las tierras tienen la facultad de construir, aunque recalcó que las autoridades municipales pueden intervenir si se les notifica de irregularidades a tiempo.

En ese sentido, Galindo insistió en que las construcciones que se observan actualmente no son recientes, sino edificaciones que llevan años, incluso en las inmediaciones de la presa. "No he visto nada nuevo, eso es lo que quiero decir", enfatizó.

La postura del alcalde surge tras la reforestación realizada el pasado fin de semana en la Cañada del Lobo, donde comuneros expusieron su preocupación por la aparente llegada de inmobiliarias y posibles afectaciones al área natural.

