logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Apertura Walmart Supercenter Glorieta

Fotogalería

Apertura Walmart Supercenter Glorieta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Reportan fuga de interno en Reclusorio Oriente

Marvin Didier Barrientos Flores, de 27 años de edad, no realizó el pase de lista

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 09:51 a.m.
A
Reportan fuga de interno en Reclusorio Oriente

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que un hombre privado de la libertad en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente escapó de este centro penitenciario la noche del martes 23 de septiembre.
Marvin Didier Barrientos Flores, de 27 años de edad, no realizó el pase de lista la noche de ayer martes, confirmó esta mañana de miércoles personal de Custodia Penitenciaria de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la SSC.
Ante la ausencia del interno, se activó el protocolo de búsqueda y personal de la Dirección de Asuntos Internos de la SSC se presentó en el Reclusorio Oriente para entrevistar a los custodios a cargo e integrar la carpeta de investigación administrativa interna.
La SSC también informó que los custodios y el director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para dar seguimiento a la investigación por la evasión de hombre privado de la libertad.
Barrientos Flores estaba preso por tentativa de homicidio luego de agredir a dos vecinos, a quienes atacó con un cuchillo y un tubo, el pasado 13 de febrero, en la colonia San Bernabé Ocotepec, en la alcaldía Magdalena Contreras.
La SSC aseguró que se analizan las cámaras de vigilancia del penal para localizar a Barrientos Flores y determinar las omisiones en el control del lugar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan fuga de interno en Reclusorio Oriente
Reportan fuga de interno en Reclusorio Oriente

Reportan fuga de interno en Reclusorio Oriente

SLP

El Universal

Marvin Didier Barrientos Flores, de 27 años de edad, no realizó el pase de lista

Noroña reporta robo en su casa de Tepoztlán
Noroña reporta robo en su casa de Tepoztlán

Noroña reporta robo en su casa de Tepoztlán

SLP

El Universal

El senador morenista publicó una foto que deja ver las placas de un automóvil blanco

Van por reforma a Ley de Juegos y Sorteos
Van por reforma a Ley de Juegos y Sorteos

Van por reforma a Ley de Juegos y Sorteos

SLP

El Universal

Alcanza Narda fuerza de huracán en el Pacífico
Alcanza Narda fuerza de huracán en el Pacífico

Alcanza Narda fuerza de huracán en el Pacífico

SLP

AP

Mientras, se emite alerta ante la llegada de Gabrielle