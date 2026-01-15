logo pulso
Descarta Galindo opinar sobre veto a "Ley Gobernadora"

"Yo sigo enfocado en gobernar", declaró el edil

Por Rolando Morales

Enero 15, 2026 12:13 p.m.
Enrique Galindo / Foto: Pulso

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, evitó pronunciarse sobre el reciente veto aplicado por el Ejecutivo estatal a la llamada Ley Gobernadora, y afirmó que no emitirá comentarios sobre el tema político.

"No me merece realmente el tema ninguna opinión. Yo sigo enfocado en gobernar", declaró el edil al ser cuestionado sobre la decisión del Gobierno del Estado ejerció al respecto de la reforma electoral en materia de paridad de genero.

Galindo señaló que para su administración, el presente año será determinante. "Para mí el año clave de mi gobierno es este, el 26, porque prácticamente el 27 va a estar muy convulsionado en materia política, electoral", expresó.

Reiteró que permanecerá concentrado en las tareas municipales sin atender discusiones externas. "Faltan muchas cosas, muchos capítulos, muchas batallas electorales, falta la reforma federal y la verdad yo me estoy enfocado en ello", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El alcalde insistió en que no permitirá distracciones mientras continúe al frente del Ayuntamiento. "Mientras esté trabajando concentrado, yo no quiero distraerme en ningún otro tema", concluyó.

Descarta Galindo opinar sobre veto a "Ley Gobernadora"

SLP

Rolando Morales

"Yo sigo enfocado en gobernar", declaró el edil

Camioneros, aún impedidos para cobrar nueva tarifa: SCT

SLP

Pulso Online

Advierte que el ajuste tarifario de 13.50 pesos no se ha publicado en el Periódico Oficial

Contenido, el gusano barrenador en la Huasteca: JGTS

SLP

Samuel Moreno

Aseguró que los protocolos sanitarios y coordinación efectiva lograron que no se registren más casos

Frente por las 40 Horas rechaza incremento a tarifa de camiones

SLP

Rolando Morales

Solicitan que cualquier debate esté acompañado de mejoras comprobables en el servicio