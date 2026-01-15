Descarta Galindo opinar sobre veto a "Ley Gobernadora"
"Yo sigo enfocado en gobernar", declaró el edil
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, evitó pronunciarse sobre el reciente veto aplicado por el Ejecutivo estatal a la llamada Ley Gobernadora, y afirmó que no emitirá comentarios sobre el tema político.
"No me merece realmente el tema ninguna opinión. Yo sigo enfocado en gobernar", declaró el edil al ser cuestionado sobre la decisión del Gobierno del Estado ejerció al respecto de la reforma electoral en materia de paridad de genero.
Galindo señaló que para su administración, el presente año será determinante. "Para mí el año clave de mi gobierno es este, el 26, porque prácticamente el 27 va a estar muy convulsionado en materia política, electoral", expresó.
Reiteró que permanecerá concentrado en las tareas municipales sin atender discusiones externas. "Faltan muchas cosas, muchos capítulos, muchas batallas electorales, falta la reforma federal y la verdad yo me estoy enfocado en ello", dijo.
El alcalde insistió en que no permitirá distracciones mientras continúe al frente del Ayuntamiento. "Mientras esté trabajando concentrado, yo no quiero distraerme en ningún otro tema", concluyó.
Por dudas legales, RGC frena "Ley Gobernadora"
El gobernador anuncia veto a la iniciativa por falta de certeza en su constitucionalidad
