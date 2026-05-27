Descarta la SSPC inseguridad generalizada en zona Centro

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El titular, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, sostuvo que el hecho ocurrido en las inmediaciones de la Bamba fue "una situación muy puntual" y rechazó que represente una condición generalizada de inseguridad en el primer cuadro de la ciudad.

Asimismo aseguró que mantiene presencia permanente en el Centro Histórico, luego del ataque armado registrado que dejó como saldo dos personas muertas. "El Centro Histórico no deja de tener presencia policial. Lo de ayer fue una situación muy concreta y focalizada", afirmó el funcionario, al señalar que las víctimas habrían sido atacadas de manera directa.

Villa Gutiérrez indicó que la corporación ya colabora con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones del caso y adelantó que entregarán imágenes y otros elementos que podrían fortalecer la carpeta de investigación.

Aunque reconoció que el hecho es lamentable por la pérdida de vidas, insistió en que no se trató de una agresión relacionada con la dinámica habitual del Centro Histórico. "Eso pudo haber pasado en cualquier parte de la ciudad, porque ya iban específicamente sobre esas personas", comentó.

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