logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Fotogalería

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descarta la SSPC inseguridad generalizada en zona Centro

Por Rolando Morales

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El titular, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, sostuvo que el hecho ocurrido en las inmediaciones de la Bamba fue "una situación muy puntual" y rechazó que represente una condición generalizada de inseguridad en el primer cuadro de la ciudad.

      Asimismo aseguró que mantiene presencia permanente en el Centro Histórico, luego del ataque armado registrado que dejó como saldo dos personas muertas. "El Centro Histórico no deja de tener presencia policial. Lo de ayer fue una situación muy concreta y focalizada", afirmó el funcionario, al señalar que las víctimas habrían sido atacadas de manera directa.

      Villa Gutiérrez indicó que la corporación ya colabora con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones del caso y adelantó que entregarán imágenes y otros elementos que podrían fortalecer la carpeta de investigación.

      Aunque reconoció que el hecho es lamentable por la pérdida de vidas, insistió en que no se trató de una agresión relacionada con la dinámica habitual del Centro Histórico. "Eso pudo haber pasado en cualquier parte de la ciudad, porque ya iban específicamente sobre esas personas", comentó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Congreso admite ante la SCJN falta de dinero para consultas
        Congreso admite ante la SCJN falta de dinero para consultas

        Congreso admite ante la SCJN falta de dinero para consultas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El gasto estimado para este fin asciende a cerca de 15 millones de pesos y buscan reducirlo

        Hallan en Rayón restos de meteorito que habría extinguido a dinosaurios
        Hallan en Rayón restos de meteorito que habría extinguido a dinosaurios

        Hallan en Rayón restos de meteorito que habría extinguido a dinosaurios

        SLP

        Huasteca Hoy

        De acuerdo con un equipo de la UASLP, esta conclusión es parte de una investigación iniciada en 2019

        Bloquean avenida B. Anaya por falta de agua
        Bloquean avenida B. Anaya por falta de agua

        Bloquean avenida B. Anaya por falta de agua

        SLP

        Flor Martínez

        Vecinos denuncian que llevan más de 30 días sin el suministro

        Congreso incumple con nombramiento en la CEGAIP
        Congreso incumple con nombramiento en la CEGAIP

        Congreso incumple con nombramiento en la CEGAIP

        SLP

        Redacción

        El organismo sigue operando con solo dos comisionados y sin responsable de control interno