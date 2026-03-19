Descarta RGC intervenir a favor de jubilados del PJE (video)

Luego de las manifestaciones de personal jubilado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) que demandó incremento del 3 por ciento en los montos de retiro, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, desestimó que el Poder Ejecutivo puede intervenir, pues se trata de una institución autónoma.

En la manifestación, los inconformes solicitaron la intervención del gobernador para interceder a su favor, y con ello, agilizar los aumentos salarial por parte del Poder Judicial.

Gallardo Cardona dijo que el Gobierno del Estado no puede tomar decisiones en el Poder Judicial, pues la independencia y autonomía institucional "ha sido algo muy claro que hemos venido manejando".

?? | Descarta RGC intervenir a favor de jubilados del PJE

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En entrevista, ejemplificó que ante un problema en el Poder Legislativo no existe injerencia de la administración estatal, por ende, lo mismo sucedería con el Supremo Tribunal.

"Dejamos que cada Poder resuelva. Cuando nosotros en el estado tenemos un problema, no viene el Poder Judicial o el Poder Legislativo a arreglar nuestros problemas", remató.