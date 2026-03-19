logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descarta RGC intervenir a favor de jubilados del PJE (video)

"Dejamos que cada Poder resuelva", atajó el gobernador tras las manifestaciones

Por Rubén Pacheco

Marzo 19, 2026 12:50 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

Luego de las manifestaciones de personal jubilado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) que demandó incremento del 3 por ciento en los montos de retiro, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, desestimó que el Poder Ejecutivo puede intervenir, pues se trata de una institución autónoma.

En la manifestación, los inconformes solicitaron la intervención del gobernador para interceder a su favor, y con ello, agilizar los aumentos salarial por parte del Poder Judicial.

Gallardo Cardona dijo que el Gobierno del Estado no puede tomar decisiones en el Poder Judicial, pues la independencia y autonomía institucional "ha sido algo muy claro que hemos venido manejando".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En entrevista, ejemplificó que ante un problema en el Poder Legislativo no existe injerencia de la administración estatal, por ende, lo mismo sucedería con el Supremo Tribunal.

"Dejamos que cada Poder resuelva. Cuando nosotros en el estado tenemos un problema, no viene el Poder Judicial o el Poder Legislativo a arreglar nuestros problemas", remató.

LEA TAMBIÉN

Jubilados del PJE exigen aumento salarial del 3%

Se manifiestan y piden la actualizacion de los tabuladores

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Descarta RGC intervenir a favor de jubilados del PJE (video)
Descarta RGC intervenir a favor de jubilados del PJE (video)

Descarta RGC intervenir a favor de jubilados del PJE (video)

SLP

Rubén Pacheco

"Dejamos que cada Poder resuelva", atajó el gobernador tras las manifestaciones

Convocan a manifestación en San Lázaro contra reforma a Ley de Aguas
Convocan a manifestación en San Lázaro contra reforma a Ley de Aguas

Convocan a manifestación en San Lázaro contra reforma a Ley de Aguas

SLP

Martín Rodríguez

Afectaría a más de 600 piperos que distribuyen agua en zonas necesitadas, señalan

Encomienda en el PRI no afecta relación con el PAN: Galindo
Encomienda en el PRI no afecta relación con el PAN: Galindo

Encomienda en el PRI no afecta relación con el PAN: Galindo

SLP

Samuel Moreno

El alcalde recordó que en la capital "tenemos gobierno de coalición"

Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control
Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control

Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control

SLP

Redacción

Más de 120 brigadistas combaten el fuego en Francia Chica