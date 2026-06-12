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Desechan reclamo de exconcejales de Villa de Pozos

Por Ana Paula Vázquez

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Desechan reclamo de exconcejales de Villa de Pozos
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      Los exintegrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos agotaron la última vía legal para impugnar su remoción y la designación de nuevas autoridades municipales, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmara el desechamiento de la controversia constitucional promovida contra decisiones del Congreso del Estado. El Pleno del máximo tribunal resolvió mantener sin cambios el acuerdo que rechazó admitir a trámite la demanda, al concluir que quienes la promovieron carecían de facultades legales para representar al municipio.

      La impugnación fue presentada por los entonces concejales Gaspar Méndez Ramírez y Dante Alan Carreón Sandoval, quienes buscaban controvertir la aceptación de la renuncia de la presidenta concejal, la remoción de los integrantes del Concejo Municipal y la integración de un nuevo órgano de gobierno. Más adelante, la entonces síndica Liliana Méndez Fajardo intentó ratificar la acción legal ante la Corte.

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