Desmiente Sefin robo de identidad

Después de que el periodista, Fernando Carmona Cruz, denunciara ante la Fiscalía General de la República el presunto robo de identidad, al aparecer como acreedor del gobierno estatal en 2017, sin que haya hecho ninguna operación con la administración, la Secretaría de Finanzas, a través de un comunicado dio a conocer que proporcionará todo un expediente para aclarar ante las autoridades competentes la manifestación del ciudadano.

Sobre la supuesta afectación hacia su persona por presunto robo de identidad, la información fue calificada como falsa, debido a que a la fecha no existe factura a nombre del Gobierno del Estado de parte del referido ciudadano en perjuicio del mismo.

Derivado de la revisión a los documentos y registros internos con los que cuenta la Secretaría de Finanzas, en relación a los acreedores del Gobierno del Estado durante los ejercicios 2016 y 2017, se observó que no existe robo de identidad, ni fueron utilizados por parte del gobierno los datos fiscales del proveedor C. José Fernando Carmona Cruz, lo anterior en virtud de que a la fecha no existe factura alguna emitida a nombre del Gobierno por ningún concepto, con los datos del ciudadano señalado.

El nombre del C. José Fernando Carmona Cruz, está registrado como proveedor de servicios del gobierno estatal desde el año 2002, y que, apareció durante el segundo, tercero y cuarto trimestre del 2016, así como en el primer trimestre del 2017, en el formato denominado "Relación Analítica de Acreedores" que publica la Secretaría de Finanzas en cumplimiento a la obligación contenida en la fracción III del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Dicho registro derivó de la migración y reclasificación de datos y registros contables del Sistema Integral de Administración Financiera al Sistema Integral de Administración Financiera Armonizado, en cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual fue corregido el 13 de junio del 2017 una vez detectado a partir del segundo trimestre del 2017.

Esta circunstancia extraordinaria, provocó que el nombre del C. José Fernando Carmona Cruz, apareciera como acreedor en Auxiliar Contable derivado de los registros del 23 de febrero del 2016; sin embargo, el acreedor que debió señalarse en el mencionado Auxiliar Contable era "Estado de San Luis Potosí", ya que el mismo Estado es proveedor al cubrir los honorarios.

A mayor abundamiento, el concepto que generó el "Estado de San Luis Potosí" se refiere a 26 pagos contenidos en 20 pólizas por un monto acumulado de $2,676,214.00 (Dos millones seiscientos setenta y seis mil doscientos catorce pesos 00/100 M.N.) consistentes en el pago de personal de honorarios de diversas dependencias de la administración pública estatal centralizada, correspondientes a la primera y segunda quincena de enero y primera de febrero 2016.

Los pagos referidos tienen sustento y soporte documental que dejan evidencia de su realización adecuada y la correcta aplicación de dichos recursos.