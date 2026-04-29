Destacan denuncias de pleitos

La violencia familiar y las riñas derivadas del consumo de alcohol se han convertido en los principales motivos de atención por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en San Luis Potosí, informó su titular, Jesús Juárez Hernández, al señalar que estos casos incluso superan a otros indicadores delictivos en la entidad.

SSPC y violencia familiar en San Luis Potosí

El funcionario explicó que de acuerdo con los análisis realizados por la dependencia, los homicidios registrados en los últimos meses están mayormente vinculados a conflictos familiares y enfrentamientos ocasionados por el consumo de alcohol, más que a hechos relacionados con la delincuencia organizada. "Nosotros revisamos la realidad sobre hechos que han pasado y también hechos que hemos prevenido con nuestra presencia", puntualizó el funcionario.

Estrategias de la SSPC para atención integral

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Indicó que una de las solicitudes más frecuentes que recibe la corporación es la intervención en casos de violencia contra mujeres, lo que ha llevado a reforzar estrategias de proximidad social y atención integral. Entre ellas, destacó la presencia policial en cantinas, bares y centros nocturnos, así como acciones transversales enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Juárez Hernández subrayó que el consumo de drogas también incide en este tipo de conductas violentas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a moderar el consumo de sustancias y, en su caso, buscar apoyo especializado. "A veces no es un tema de seguridad, sino un tema social", dijo, al recomendar acudir a atención psicológica o fortalecer redes de apoyo familiares.