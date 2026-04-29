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Detalla RGC acuerdo para desincorporar a Soledad de Interapas

Ya se estableció la fecha para concretar la autonomía hídrica de Soledad

Por Rubén Pacheco

Abril 29, 2026 11:23 a.m.
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Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Omar Hernández-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Omar Hernández-Pulso

Alrededor del próximo 30 de mayo estaría concluido el proceso de desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del organismo operador intermunicipal de agua potable (Interapas), afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

De acuerdo con el mandatario potosino, el plazo lo habrían acordado el presidente municipal capitalino Enrique Galindo Ceballos y el alcalde soledense Juan Manuel Navarro Muñiz.

"Ya lo vimos también. Quedó el alcalde de la capital con el alcalde de Soledad, que aproximadamente el 30 de mayo estará culminado ya la desincoporación de Interapas de Soledad con la capital", consideró.

En los últimos dos trienios soledenses, los presidentes municipales mantienen un discurso mediático para obtener autonomía hídrica, sin embargo, todo ha quedado en discursos porque hasta el momento ninguna autoridad oficializas dicho procedimiento.

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Por otra parte, aseguró que la administración estatal ha entregado e instalado 400 aires acondicionados en planteles educativos de la Huasteca, y se prevé la colocación de otros 600 más este año.

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