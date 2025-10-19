logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género

Fotogalería

Circo aéreo en Brasil ofrece sanación a mujeres víctimas de violencia de género

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detectan contaminación fecal en Huasteca Potosina por lluvias

Se implementarán acciones para garantizar suministro de agua potable en Huasteca Potosina tras lluvias. CONAGUA trabaja en reparación de infraestructura.

Por Samuel Moreno

Octubre 19, 2025 02:01 p.m.
A
Detectan contaminación fecal en Huasteca Potosina por lluvias

El delegado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo, informó que la dependencia implementará acciones inmediatas para garantizar el suministro de agua potable en la región Huasteca, tras las fuertes lluvias recientes que dejaron severas afectaciones en municipios como Matlapa y Tamazunchale.

Se realizará un diagnóstico integral para determinar qué localidades pueden prestar el servicio normalmente y cuáles requieren reposición de infraestructura, incluyendo cárcamos, equipos de bombeo y tableros eléctricos. Además, se enviarán piperos para asegurar el suministro temporal de agua a la población afectada.

En San Vicente, donde se detectó contaminación fecal en las norias, se instalarán plantas potabilizadoras para garantizar que el agua cumpla con los estándares de calidad antes de su distribución. Estas acciones se realizan en coordinación con la Delegación del Bienestar, encabezada por Guillermo Morales, para brindar atención directa a las familias afectadas.

González Castillo señaló que se espera que el servicio de agua potable esté restablecido en toda la región Huasteca en un máximo de tres semanas, tras completar los trabajos de reparación y potabilización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, se habilitó un centro de acopio en la capital potosina, en la calle Himno Nacional, cerca de la Glorieta de la Revolución, para recibir apoyos que serán trasladados al Ejército Mexicano y distribuidos entre las comunidades afectadas por las lluvias.

Con estas acciones, CONAGUA busca garantizar que los habitantes de la Huasteca cuenten con agua segura y suficiente, mientras se fortalecen las medidas preventivas para reducir riesgos ante futuras contingencias meteorológicas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detectan contaminación fecal en Huasteca Potosina por lluvias
Detectan contaminación fecal en Huasteca Potosina por lluvias

Detectan contaminación fecal en Huasteca Potosina por lluvias

SLP

Samuel Moreno

Se implementarán acciones para garantizar suministro de agua potable en Huasteca Potosina tras lluvias. CONAGUA trabaja en reparación de infraestructura.

Gallardo fue exonerado por Congreso pese a fallo del TEPJF
Gallardo fue exonerado por Congreso pese a fallo del TEPJF

Gallardo fue exonerado por Congreso pese a fallo del TEPJF

SLP

Rubén Pacheco

La Sala Regional Especializada y Superior del TEPJF investiga caso de propaganda gubernamental en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos.

San Luis Capital se alista con más de 30 eventos para celebrar Día de Muertos
San Luis Capital se alista con más de 30 eventos para celebrar Día de Muertos

San Luis Capital se alista con más de 30 eventos para celebrar Día de Muertos

SLP

Samuel Moreno

La Dirección de Turismo del Ayuntamiento de San Luis Potosí presenta un programa variado para las festividades del Día de Muertos.

Galindo exige perfil honesto y certificado para Protección Civil
Galindo exige perfil honesto y certificado para Protección Civil

Galindo exige perfil honesto y certificado para Protección Civil

SLP

Rolando Morales

El alcalde de San Luis Potosí confirma destitución del director de Protección Civil por corrupción y anuncia proceso para nombrar a su reemplazo.