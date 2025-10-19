Detectan contaminación fecal en Huasteca Potosina por lluvias

El delegado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo, informó que la dependencia implementará acciones inmediatas para garantizar el suministro de agua potable en la región Huasteca, tras las fuertes lluvias recientes que dejaron severas afectaciones en municipios como Matlapa y Tamazunchale.

Se realizará un diagnóstico integral para determinar qué localidades pueden prestar el servicio normalmente y cuáles requieren reposición de infraestructura, incluyendo cárcamos, equipos de bombeo y tableros eléctricos. Además, se enviarán piperos para asegurar el suministro temporal de agua a la población afectada.

En San Vicente, donde se detectó contaminación fecal en las norias, se instalarán plantas potabilizadoras para garantizar que el agua cumpla con los estándares de calidad antes de su distribución. Estas acciones se realizan en coordinación con la Delegación del Bienestar, encabezada por Guillermo Morales, para brindar atención directa a las familias afectadas.

González Castillo señaló que se espera que el servicio de agua potable esté restablecido en toda la región Huasteca en un máximo de tres semanas, tras completar los trabajos de reparación y potabilización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, se habilitó un centro de acopio en la capital potosina, en la calle Himno Nacional, cerca de la Glorieta de la Revolución, para recibir apoyos que serán trasladados al Ejército Mexicano y distribuidos entre las comunidades afectadas por las lluvias.

Con estas acciones, CONAGUA busca garantizar que los habitantes de la Huasteca cuenten con agua segura y suficiente, mientras se fortalecen las medidas preventivas para reducir riesgos ante futuras contingencias meteorológicas.