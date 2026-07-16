Detectan cuatro tiraderos clandestinos en Villa de Pozos

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Hasta esta fecha, la Dirección de Gestión Ambiental de Villa de Pozos ha identificado cuatro tiraderos clandestinos de los cuales ya fueron clausurados dos, en tanto que los otros se hallan en proceso de evaluación.

Tres de los tiraderos no autorizados se ubican en la periferia del municipio y solamente uno en la zona urbana. Al respecto, la dependencia a cargo de Alejandro Leal Espinosa informó que las labores de búsqueda de tiraderos clandestinos se han intensificado.

Uno de los dos tiraderos clausurados se localizaba entre la calle 24 y la avenida Ricardo B. Anaya, donde además del retiro de los desechos se realizaron trabajos de remediación del sitio. En el otro caso se trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) del Gobierno del Estado debido a la presencia de residuos considerados

peligrosos que requerían un manejo especializado.

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Gestión Ambiental informó que continúan los procedimientos administrativos para la clausura de los dos tiraderos restantes, lo que incluye la localización y notificación de los propietarios de los predios involucrados.