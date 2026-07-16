logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detectan cuatro tiraderos clandestinos en Villa de Pozos

De éstos, ya fueron clausurados dos, y los otros se evalúan

Por Leonel Mora

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Detectan cuatro tiraderos clandestinos en Villa de Pozos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hasta esta fecha, la Dirección de Gestión Ambiental de Villa de Pozos ha identificado cuatro tiraderos clandestinos de los cuales ya fueron clausurados dos, en tanto que los otros se hallan en proceso de evaluación.

      Tres de los tiraderos no autorizados se ubican en la periferia del municipio y solamente uno en la zona urbana. Al respecto, la dependencia a cargo de Alejandro Leal Espinosa informó que las labores de búsqueda de tiraderos clandestinos se han intensificado.

      Uno de los dos tiraderos clausurados se localizaba entre la calle 24 y la avenida Ricardo B. Anaya, donde además del retiro de los desechos se realizaron trabajos de remediación del sitio. En el otro caso se trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) del Gobierno del Estado debido a la presencia de residuos considerados 

      peligrosos que requerían un manejo especializado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Gestión Ambiental informó que continúan los procedimientos administrativos para la clausura de los dos tiraderos restantes, lo que incluye la localización y notificación de los propietarios de los predios involucrados. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"
        Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"

        Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"

        SLP

        Pulso Online

        El sentenciado por el caso Nayeli Alfaro también deberá pagar una multa equivalente a 13 mil UMA

        Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción
        Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción

        Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Colegio de San Luis estableció prohibiciones y evaluó el uso de IA en el proceso de admisión.

        Hay actores interesados en impedir obras: Galindo
        Hay actores interesados en impedir obras: Galindo

        Hay actores interesados en impedir obras: Galindo

        SLP

        Rolando Morales

        El alcalde señaló a la Contraloría estatal por pedir requisitos extras para el paso a desnivel en El Saucito

        Congreso revisará compensaciones extraordinarias en Interapas
        Congreso revisará compensaciones extraordinarias en Interapas

        Congreso revisará compensaciones extraordinarias en Interapas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Evaluará la propuesta para extender el programa de descuentos "Ponte al Día" hasta 2026