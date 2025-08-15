Detectan otras dos fincas por colapsar en zona centro

Personal del Área de Construcción de la Dirección de Protección Civil de la capital informó que realizó una supervisión de dos fincas deshabitadas, que se ubican en avenida Reforma y en la calle León García de la zona centro, respectivamente.

En ambos casos, se consideró que hay situación de riesgo considerable por las afectaciones que tienen en sus estructuras, mismas que ya han colapsado en algunas partes, de acuerdo con las imágenes facilitadas.

"Se procedió a reforzar el acordonamiento, además de colocar lonas de advertencia a fin de mitigar riesgos y se canaliza el reporte a las áreas respectivas para que se investigue quiénes son los propietarios de los inmuebles y realicen las intervenciones", informó Protección Civil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí