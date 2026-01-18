logo pulso
Detectan posible toma clandestina tras fuga en Mariano Jiménez

La conexión no aparece en registros y ya es investigada.

Por Rolando Morales

Enero 18, 2026 12:39 p.m.
A
Una fuga de agua potable registrada en la avenida Mariano Jiménez derivó en el hallazgo de lo que podría ser una toma clandestina conectada a la red hidráulica municipal. El descubrimiento ocurrió mientras personal técnico del Interapas realizaba trabajos de sondeo en el camellón central de esta vialidad.

Según el organismo operador del agua, la revisión formaba parte de un diagnóstico de líneas en la zona. Fue durante estas maniobras cuando los trabajadores localizaron una tubería activa que no coincidía con los planos ni registros del sistema. Al rastrear su dirección, se constató que no está vinculada a ninguna ruta identificada, lo que hace sospechar que podría estar abasteciendo algún punto sin autorización.

El organismo señaló que la intervención se realizó de inmediato para evitar un mayor desperdicio del líquido, ya que la fuga estaba derramando agua potable sin control. También destacó que la extracción irregular afecta directamente a quienes cuentan con servicio contratado y pagado, pues reduce la capacidad de distribución en zonas habitacionales y comerciales.

Además de comprometer el suministro a los usuarios regulares, la dependencia recordó que la operación de las redes incluye otros costos como la conducción del drenaje y el tratamiento de aguas residuales, procesos que dependen de los ingresos captados por el pago de tarifas. Estos recursos permiten mantener servicios complementarios como el riego de áreas verdes en espacios públicos, por ejemplo los parques Tangamanga.

Tras cerrar y taponar la línea encontrada, la institución inició una investigación para esclarecer quién se beneficia de la conexión y si existe infraestructura oculta asociada. Dependiendo de los resultados, podrían emprenderse acciones legales o correctivas.

Finalmente, el organismo pidió a la ciudadanía estar atenta a señales de posibles irregularidades, como tuberías expuestas, perforaciones recientes en el pavimento o conexiones ajenas a los trabajos oficiales. En caso de detectar algo sospechoso, exhortó a reportarlo a la línea Acuatel 444 123 64 00, con el objetivo de reducir pérdidas y asegurar el abasto para todas y todos los usuarios.

