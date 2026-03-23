logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detectan uso ilegal del agua

Inspecciones de Conagua detectan irregularidades en 80% de los pozos

Por Samuel Moreno

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Detectan uso ilegal del agua

El uso ilegal del agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí ha quedado en evidencia a partir de las cifras que arrojan las inspecciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde cerca del 80 por ciento de las revisiones mensuales derivan en procedimientos administrativos, informó el delegado Darío Fernando González Castillo.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el funcionario, la dirección local mantiene una meta de 25 inspecciones por mes, lo que en términos prácticos ha significado que, en promedio, 20 de ellas presentan irregularidades relacionadas con el uso clandestino o indebido del recurso hídrico.

En cuanto a las sanciones, detalló que a la fecha se han emitido nueve resoluciones de clausura de pozos asociados a concesiones que operaban de manera irregular, mientras que en los casos más graves —donde no existía ningún permiso— se ha procedido a la cancelación de más de 27 aprovechamientos de agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Impacto en la comunidad

Estas cifras, señaló, reflejan la magnitud del problema en la zona urbana, donde persisten prácticas fuera del marco legal tanto en concesiones formales como en extracciones totalmente clandestinas.

Las inspecciones continuarán durante todo el año con las mismas metas mensuales, por lo que se prevé que tanto el número de procedimientos como de sanciones sigan en aumento conforme avancen las revisiones. Indicó que este esfuerzo forma parte del Plan Hídrico Nacional promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    SCT ajustará rutas de transporte por quejas de estudiantes en SLP
    SCT ajustará rutas de transporte por quejas de estudiantes en SLP

    SCT ajustará rutas de transporte por quejas de estudiantes en SLP

    SLP

    Samuel Moreno

    Autoridad reconoce rezagos en frecuencia y tiempos de espera y prevé cambios en horarios y cobertura

    Presupuesto 2026 no contempla recursos para laudos: Sefin
    Presupuesto 2026 no contempla recursos para laudos: Sefin

    Presupuesto 2026 no contempla recursos para laudos: Sefin

    SLP

    Rubén Pacheco

    Dependencias deberán cubrir pagos laborales con sus propios recursos; no hay ampliaciones previstas

    Hospital Militar de SLP convoca a campaña de donación de sangre
    Hospital Militar de SLP convoca a campaña de donación de sangre

    Hospital Militar de SLP convoca a campaña de donación de sangre

    SLP

    Rubén Pacheco

    Jornadas se realizarán el 23, 24 y 26 de marzo para apoyar a pacientes en terapias intensivas y cirugías.

    Solo un detenido por incendios forestales en SLP: Fiscalía
    Solo un detenido por incendios forestales en SLP: Fiscalía

    Solo un detenido por incendios forestales en SLP: Fiscalía

    SLP

    Rubén Pacheco

    FGE señala que otros casos podrían estar bajo investigación federal ante el aumento atípico de siniestros.