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Detiene la GCE a dos objetivos criminales

Eran buscados desde hace varias semanas, señala Juárez Hernández

Por Rubén Pacheco

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Detiene la GCE a dos objetivos criminales
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      Derivado de la realización de un operativo de vigilancia en varias regiones de la entidad potosina, la Guardia Civil Estatal (GCE), logró la detención de dos objetivos criminales, quienes eran buscados desde hace varias semanas.  

      Los presuntos delincuentes fueron detenidos en los municipios de Villa de Reyes y Matehuala, informó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Refirió que los arrestos se lograron por la inteligencia generada en las mesas de coordinación interinstitucional, cuyos datos le permiten a la corporación estatal intervenir con precisión en zonas específicas.  

      "Nosotros traemos objetivos criminales que estamos constantemente buscando y deteniendo como sucedió este fin de semana (...) ya los traíamos en una red de vínculos, generado con inteligencia", comentó.

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      Adelantó que la GCE ya tiene en el radar la inminente aprehensión de más delincuentes, quienes principalmente operan en los límites del municipio de Villa de Arriaga con el estado de Zacatecas. 

      Explicó que, a través de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), se logra identificar la existencia de células delincuenciales que se movilicen en la frontera potosina con otros estados.

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