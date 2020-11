Dice Morales que no tiene un aspirante "favorito"

El delegado federal Gabino Morales Mendoza reiteró que no se está echando para atrás en su carrera política, sino que, al contrario, sigue al frente del proyecto de "implementar la Cuarta Transformación en San Luis Potosí y estamos apoyando al Presidente, ya que pasamos por tiempos difíciles".

Como expresó el domingo en un video en su perfil de Facebook, "son tiempos de urracas y zopilotes y alguien se tiene que quedar a cuidar la casa. Hemos conseguido mucho en estos dos años de trabajo, pero hay que seguir construyendo, desde adentro, el Gobierno de México".

Afirmó que "el Movimiento va bien y yo creo que va a haber un triunfo de Morena en el estado, eso es inevitable, pero no quisiera yo mencionar algún perfil en específico, sea hombre o mujer, porque quiero que el proceso sea limpio, transparente y democrático. Que sea la gente quien decida quién va a ser el candidato".

Añadió que él es "amigo de todos. Me he tomado fotografías con muchos personajes, como Leonel Serrato o el mismo señor Lorca, pero eso no quiere decir que yo tenga algún favorito".

Se le preguntó si el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona se perfila como un posible candidato a la gubernatura potosina en alianza del PVEM con Morena, a lo que respondió que desconoce esa situación: "Yo veo que él trae un proyecto político personal con el Partido Verde Ecologista de México, pero desconozco si lo pudiera hacer por Morena, pero al menos por el Partido Verde sí, porque él así lo ha expresado públicamente".

Consideró que Morena en San Luis Potosí debe pensar muy bien qué perfil va a postular para la gubernatura, pues la gente "no es la misma de hace seis años y ahora se analiza a profundidad que el candidato sea honesto y que tenga capacidad de demostrarlo. De otra manera, nos va a pasar lo mismo que en Hidalgo y Coahuila".