Dinner in the Sky: ¿Cuánto cuesta la experiencia gastronómica en las alturas?

El "Dinner in the Sky" es una experiencia gastronómica en las alturas, de acuerdo con la empresa y la web encargada de su promoción.

Este atractivo estará en la edición 2025 de la Feria Nacional Potosina y en Pulso te contamos los aspectos como el precio, la duración del viaje y otros puntos para que resuelvas tus dudas.

PRECIO: $3,500 pesos (por persona)

TÉRMINOS Y CONDICIONES

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

1. GENERALIDADES

Al adquirir un boleto, asistir a un evento o contratar un servicio privado, el cliente acepta todos los términos y condiciones aquí descritos. La experiencia está sujeta a condiciones climáticas, operativas y técnicas.

2. EDAD, CONDICIONES FÍSICAS Y RESTRICCIONES

Edad mínima: 6 años. Menores deben ir acompañados por un adulto.

Mujeres embarazadas pueden participar si no superan las 30 semanas de gestación y pueden ajustarse correctamente el cinturón.

Peso máximo por persona: 130 kg.

No se recomienda la experiencia a personas con:

-Vértigo severo

-Problemas cardíacos

-Epilepsia

-Movilidad reducida

3. SEGURIDAD

Dinner in the Sky opera bajo normas de seguridad internacionales.

La plataforma se somete a revisiones técnicas antes de cada operación y mantenimiento anual.

El uso del cinturón de seguridad es obligatorio.

No está permitido estar de pie durante el vuelo.

Está prohibido el consumo excesivo de alcohol antes o durante el vuelo.

4. CLIMA, CANCELACIONES Y REPROGRAMACIÓN

-Clima adverso:

Si hay lluvia fuerte, vientos mayores a 30 km/h, tormentas eléctricas u otras condiciones que comprometan la seguridad, el vuelo será suspendido y reprogramado para otra fecha.

-Cancelaciones por parte del organizador:

Si por motivos logísticos, técnicos, de seguridad, fuerza mayor o cualquier otra causa el evento no puede llevarse a cabo en la fecha programada, también será reprogramado.

En todos los casos aplica lo siguiente:

-NO se realizan devoluciones ni reembolsos bajo ninguna circunstancia.

-El boleto conserva su validez y será reprogramado.

-El cliente podrá elegir entre las fechas ofrecidas por la organización, sujetas a disponibilidad.

?? | ¿Cuánto cuesta una experiencia gastronómica en las alturas?

- La Fenapo 2025 con la atracción denominada "Dinner in the Sky".

Todo lo que debes saber: ?? https://t.co/IHXHhiZq9z pic.twitter.com/Oo8tLsxTuc — Pulso Online (@pulso_mx) August 8, 2025

5. CANCELACIONES POR PARTE DEL CLIENTE

Si el cliente no se presenta (no-show), pierde su lugar sin derecho a reembolso o reprogramación.

Cambios de fecha solo se permiten con al menos 72 horas de anticipación y están sujetos a disponibilidad.

6. ALIMENTOS Y ALERGIAS

El menú es fijo.

Si el cliente informa con al menos 72 horas de anticipación sobre alergias alimentarias, se hará lo posible por adaptar los ingredientes.

Dinner in the Sky® no se hace responsable por reacciones alérgicas derivadas de omisiones o falta de aviso previo.

7. BAÑOS Y EMERGENCIAS

La plataforma no desciende durante el vuelo salvo en caso de emergencia o solicitud de una mujer embarazada.

Si un invitado decide bajar, no podrá volver a subir y perderá el resto de la experiencia.

8. USO DE IMAGEN

Al asistir a la experiencia, el cliente autoriza el uso de su imagen en fotos o videos con fines promocionales, salvo que indique lo contrario por escrito antes del evento.

9. DATOS PERSONALES

Dinner in the Sky® maneja los datos del cliente conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La información no será compartida con terceros sin autorización.

10. RESPONSABILIDAD LEGAL

Dinner in the Sky® no se hace responsable por:

Objetos perdidos o caídos

Lesiones provocadas por mal uso del cinturón o incumplimiento de normas

Accidentes por causas atribuibles al cliente

En caso de emergencia médica, el cliente autoriza la intervención de personal capacitado o servicios médicos externos.

Verificación de Asistencia a la Experiencia

Con el objetivo de garantizar una correcta verificación de asistencia y evitar reclamaciones o solicitudes de reembolso infundadas, al momento de presentarte a vivir la experiencia, nuestro equipo operativo te solicitará:

Una fotografía tipo selfie.

Una fotografía de tu identificación oficial vigente.

La firma de un documento que certifique tu presencia y participación en la experiencia.

Estos requisitos forman parte de nuestros procesos internos de control y resguardo de evidencia de asistencia, y su cumplimiento es obligatorio para todos los participantes.

Importante:

Las personas que se presenten en estado de ebriedad o visiblemente intoxicadas no podrán vivir la experiencia y no habrá reembolso bajo ninguna circunstancia.

(Fuente: https://dinnerinthesky.com.mx/)