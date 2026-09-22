Diputado respalda la regulación de celulares en escuelas

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El diputado local de Nueva Alianza y presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso de San Luis Potosí, Crisógono Pérez López, consideró adecuada la regulación del uso de celulares y tabletas en escuelas primarias y secundarias, al señalar que la medida busca evitar que estos dispositivos se conviertan en una distracción durante las clases.

Luego de que se anunciara que a partir del próximo 3 de noviembre entrará en vigor la prohibición del uso de celulares y tabletas con fines lúdicos en planteles educativos, el legislador sostuvo que la disposición no representa una oposición al avance tecnológico, sino una forma de regular su utilización dentro de las aulas.

Pérez López explicó que los dispositivos pueden emplearse con fines pedagógicos cuando así lo determine el personal docente, pero consideró que mantenerlos disponibles durante toda la jornada puede afectar la atención de los estudiantes y reducir la actividad física durante los periodos de descanso.

Añadió que los padres de familia también tendrán un papel importante para establecer horarios y reglas sobre el uso de estos equipos fuera de las escuelas. Sobre la propuesta impulsada en San Luis Potosí por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el diputado señaló que existen coincidencias con la disposición nacional, aunque destacó como diferencia que en el planteamiento estatal se contemplaba que los docentes pudieran determinar cuándo utilizar los dispositivos electrónicos con fines educativos.

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El legislador agregó que la medida nacional cuenta con la participación de docentes de distintas regiones del país, pues señaló que más de 625 mil maestros participaron en los trabajos de análisis realizados mediante los consejos técnicos escolares. Consideró que ahora será necesario incorporar también la opinión de madres y padres de familia para avanzar en la regulación.