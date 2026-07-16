Diputados actuales revisan cuentas públicas al vapor: HC

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Las tres últimas legislaturas están cortadas por la misma tijera, hay una de ellas que hasta andaba pidiendo moches para aprobar las cuentas públicas, cuando hace 30 años los diputados opositores abandonaban la sesión plenaria porque los de las fracciones mayoritarias no revisaban el trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda, recordó el expresidente estatal del Partido Acción Nacional Antonio Herrán Cabrera.

Precisó que la Legislatura en la que solo había cinco diputados panistas tuvo tiempo de responder con firmeza para obligar a revisar las cuentas públicas por medio de la movilización de toda la oposición.

Añadió Herrán Cabrera que hay personas que no le han fallado a San Luis Potosí y entre ellas se encuentra Rubén Guajardo, pero también la diputada Mireya Vancini y el diputado blanquiazul de la Zona Huasteca, aunque finalmente les dio un golpe bajo la diputada Aranza Puente, quien abandonó la responsabilidad de ser oposición.

Herrán Cabrera perteneció a la LIV Legislatura, la que ejerció por 4 años, con el fin de empatar la instalación de la siguiente cada 3 años, luego de una elección empatada con las votaciones intermedias y los comicios federales, respectivamente.

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Recordó que cuando la fracción mayoritaria se negaba a revisar las cuentas públicas, paralizaron el gobierno y el Congreso y obligaron a darse un espacio para revisar todas las cuentas públicas de manera mucho más detenida. "Eso no lo ha hecho ya ninguna Legislatura, los diputados actuales revisan las cuentas al vapor, hay diputados que reciben prebendas o beneficios y han sucedido cosas totalmente desilusionantes de la verdadera representatividad de la oposición en el Congreso del Estado".

Dijo tener la esperanza de que la próxima legislatura cambie, porque hubo quién hasta se fue a votar las decisiones con el Partido Verde. Sin embargo, pesaba en los diputados la acusación de que estaban recibiendo moches para aprobar las cuentas públicas, cosa que era imposible en la LIV Legislatura.