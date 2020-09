Diputados desdeñan a desaparecidos, dice la activista Pérez R.

Los legisladores locales actualmente están más preocupados por temas políticos y por pelearse próximo cargo que en adecuar la legislación local para que se pueda crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y el Consejo Ciudadano en la materia, consideró la fundadora del colectivo ciudadano Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez Rodríguez.

Esto luego de que hace unos días se diera a conocer el exhorto que realizó la legisladora federal, Erika Garza Gutiérrez a nueve entidades del país que están cayendo en omisiones en el tema.

Al respecto, Edith Pérez Rodríguez señaló que las omisiones en las que han incurrido los legisladores no son una novedad, pues siempre han sido omisos.

"Como estamos en esta época en la que todo mundo se anda peleando "el hueso", entonces ahorita no les interesa leer la ley general ni homologar nada, no les interesa ninguna otra cosa que no sea preocuparse por conservar el hueso sobre todo, si están siendo omisos, es como siempre lo han hecho, siempre sus intereses son primero", señaló.

Lamentó que los políticos antepongan sus intereses por encima de la seguridad de muchas familias potosinas y no ayuden a facilitar las cosas a las víctimas de desaparición.

"Ellos (los diputados) andan en otro boleto, en otra cosa no nos ayudan, esto es ya su costumbre", concluyó.

Hace unos días, el legislador local Martín Juárez Córdova aseveró que en la entidad, funcionaba una Unidad Especializada en Desapariciones y una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con lo que se cumplían los requisitos.