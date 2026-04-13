Diputados por SLP enfrentan bloqueo oficialista, afirma el PAN

Ante los señalamientos por el desempeño de la representación potosina en la Cámara de Diputados, particularmente de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), la dirigente estatal panista, Verónica Rodríguez Hernández, atribuyó los resultados a un presunto bloqueo sistemático del oficialismo encabezado por Morena.

Lo anterior, luego de que se evidenciara que los diputados federales panistas por San Luis Potosí, David Azuara y Nubia Iris Castillo, registran apenas ocho iniciativas en conjunto —todas pendientes en comisiones— además de acumular más de 25 ausencias, en el caso de Castillo.

Cuestionada sobre si estos indicadores reflejan un bajo nivel de productividad legislativa, Rodríguez Hernández evitó descalificar el trabajo de sus correligionarios y, por el contrario, defendió su labor en un contexto que calificó como adverso para la oposición.

"Respeto mucho el trabajo de todos los legisladores. Sé que no es fácil con este gobierno de Morena, con el oficialismo, que tiene la instrucción precisa de no dejar pasar ninguna iniciativa de ningún legislador que no forme parte de su bloque", sostuvo.

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La líder panista afirmó que, desde su perspectiva, las propuestas impulsadas por legisladores de oposición enfrentan obstáculos desde su origen en comisiones, donde ni siquiera son turnadas o analizadas, lo que impide su avance hacia el Pleno.

"Llegar con buenas propuestas, con iniciativas que buscan beneficiar al estado, pero encontrarte con que ni siquiera se discuten, es una muestra de lo difícil que es ser oposición en tiempos del autoritarismo", enfatizó.

Rodríguez Hernández extendió su crítica incluso hacia los partidos aliados de Morena, al asegurar que también han sido limitados en su capacidad de modificar iniciativas, al señalar que en diversas discusiones legislativas no se les permite "cambiar ni una coma".

Finalmente, insistió en que el contexto político actual restringe el trabajo parlamentario de las minorías, lo que impacta directamente en la productividad visible de los legisladores de oposición, más allá de su desempeño individual.