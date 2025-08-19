Disminuye tramitología para licencias de Comercio

Ángel de la Vega Pineda, titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí señaló que tras la reforma a la normativa vigente para el funcionamiento comercial de la capital se ha registrado una disminución en la tramitología para la expedición de permisos y licencias de funcionamiento.

Esto luego de que representantes de cámaras empresariales señalaron que la burocracia de los trámites y para la expedición de licencias de funcionamiento en diversos giros comerciales afectan la apertura de nuevos negocios.

“Ahora que sale el nuevo reglamento de comercio, tenemos 45 días todas las direcciones para emitir los dictámenes correspondientes, lo cual acorta por mucho el tiempo que anteriormente se pasaban transitando la burocracia de los dictámenes”, defendió el funcionario municipal. Afirmó que actualmente la dependencia municipal se encuentra en proceso de socializar la nueva normativa, y puntualizó que se llevan a cabo diversas reuniones con las cámaras empresariales a fin de tratar estos temas.

Sin embargo, puntualizó que diversas organizaciones censan los negocios que tienen afiliados, aunque aclaró que esto no representa una regularización conforme a la normativa municipal, por lo que exhortó a estos comerciantes a regularizarse.

“Nos hemos encontrado varias veces donde llegamos, pedimos licencia de funcionamiento, me ensañan las estampida ahí pegada en el mostrador de alguna de las organizaciones y se les explica que ese no es un permiso, entonces se les invita a regularizarse”.