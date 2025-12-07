logo pulso
Doble frente frío dejará lluvias y neblina en San Luis Potosí

La masa de aire ártico generará nublados, bancos de niebla y lluvias fuertes en la huasteca y zona media

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 07:28 a.m.
Doble frente frío dejará lluvias y neblina en San Luis Potosí

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que los frentes fríos 18 y 19 ingresan por el noreste del país, extendiendo sus efectos hacia San Luis Potosí.

La masa de aire ártico asociada a estos sistemas favorecerá cielo nublado, ambiente fresco y potencial de tormentas fuertes a partir de la tarde, principalmente en la zona Huasteca y la zona Media.

La dependencia emitió un llamado a extremar precauciones por la presencia de bancos de niebla durante la mañana, los cuales pueden reducir la visibilidad en carreteras y caminos rurales.

En cuanto al pronóstico de temperaturas, se esperan máximas de 24°C en la zona Centro y hasta 30°C en la Huasteca. Las mínimas podrían descender a 10°C en la zona Centro y 11°C en el Altiplano.

Protección Civil también compartió recomendaciones para hacer frente al descenso térmico:

En casa

· Abrigarse con varias capas de ropa.

· Revisar que calentadores, chimeneas y estufas cuenten con ventilación adecuada para evitar acumulación de monóxido de carbono.

· Proteger tuberías y medidores de agua para evitar que se congelen.

Para la salud

· Mantenerse hidratado y consumir frutas ricas en vitamina C.

· Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios.

· Evitar cambios bruscos de temperatura.

La autoridad pidió a la población permanecer atenta a los avisos oficiales y tomar medidas preventivas ante el avance de los frentes fríos.

