Doble frente frío dejará lluvias y neblina en San Luis Potosí
La masa de aire ártico generará nublados, bancos de niebla y lluvias fuertes en la huasteca y zona media
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que los frentes fríos 18 y 19 ingresan por el noreste del país, extendiendo sus efectos hacia San Luis Potosí.
La masa de aire ártico asociada a estos sistemas favorecerá cielo nublado, ambiente fresco y potencial de tormentas fuertes a partir de la tarde, principalmente en la zona Huasteca y la zona Media.
La dependencia emitió un llamado a extremar precauciones por la presencia de bancos de niebla durante la mañana, los cuales pueden reducir la visibilidad en carreteras y caminos rurales.
En cuanto al pronóstico de temperaturas, se esperan máximas de 24°C en la zona Centro y hasta 30°C en la Huasteca. Las mínimas podrían descender a 10°C en la zona Centro y 11°C en el Altiplano.
Protección Civil también compartió recomendaciones para hacer frente al descenso térmico:
En casa
· Abrigarse con varias capas de ropa.
· Revisar que calentadores, chimeneas y estufas cuenten con ventilación adecuada para evitar acumulación de monóxido de carbono.
· Proteger tuberías y medidores de agua para evitar que se congelen.
Para la salud
· Mantenerse hidratado y consumir frutas ricas en vitamina C.
· Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios.
· Evitar cambios bruscos de temperatura.
La autoridad pidió a la población permanecer atenta a los avisos oficiales y tomar medidas preventivas ante el avance de los frentes fríos.
