Drogadicción en jóvenes ahora inicia en casa

Por Rubén Pacheco

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Drogadicción en jóvenes ahora inicia en casa

La drogadicción entre las juventudes de San Luis Potosí, se genera principalmente por el contexto familiar y de la colonia donde residen, alertó Jesús Adolfo Rubio Velázquez, director del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve).

Es decir, debido a la proliferación de puntos de venta de droga y que algún familiar consume sustancias y les ofrece, complementó el funcionario estatal.

Advirtió que va en descenso la atención de la población objetivo, pues con anterioridad los casos de violencia familiar y drogadicción se concentraban en alumnos de educación media superior, pero ahora entre adolescentes de secundaria de entre 13 y 14 años de edad.

“La verdad es preocupante. Antes veíamos esto en preparatoria, ahora lo estamos viendo en tema de secundaria. Entonces las visitas que realizamos a instituciones educativas (…) no sólo es ir a dar la plática, sino también ofrecer los servicios que tenemos”, expuso.

Refirió que, de manera mensual se brindan 120 atenciones psicológicas, cuyo objetivo es duplicarlo, porque se tiene una lista de espera de alrededor de 200 jóvenes y “creemos que podemos cubrir esta demanda.

Explicó que, de acuerdo a las características de cada caso, se remite al Sistema Municipal o Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la Fiscalía General del Estado (FGE) o al Instituto Temazcalli.

“El tema de alcoholismo y drogadicción también lo estamos recibiendo. Muchas veces ya son situaciones muy avanzadas y que tenemos que canalizar. Los canalizamos al Instituto Temazcalli”, remató.

