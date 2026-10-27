Duda Montiel en dar recursos a permisionarios

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El diputado local de Morena e integrante de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Emilio Rosas Montiel, consideró necesario analizar la viabilidad financiera de destinar 2 mil 797 millones de pesos al transporte público en 2027.

Señaló que también deben atenderse las dificultades que enfrenta el gremio para renovar sus unidades.

El legislador indicó que corresponde a la Comisión de Hacienda del Estado determinar si los recursos solicitados son financieramente viables. No obstante, sostuvo que es necesario escuchar a los concesionarios, quienes advierten limitaciones para cumplir con las obligaciones que establece la ley.

"Lo que queremos en México y en San Luis Potosí es que las leyes no sean letra muerta", expresó, al referirse al requisito de que los autobuses no superen los 10 años de antigüedad.

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La iniciativa ciudadana, promovida por Margarito Terán López, representante del gremio transportista, y otros nueve ciudadanos, plantea crear un programa de apoyo al transporte metropolitano con recursos para renovar 768 unidades, cubrir déficits de operación, contemplar una utilidad de 15 por ciento para los concesionarios y amortizar pérdidas relacionadas con la pandemia.

El diputado señaló que la propuesta fue turnada a las comisiones de Hacienda del Estado, Movilidad, Comunicaciones y Transportes, y Desarrollo Económico y Social. Añadió que, más allá del monto solicitado, deben revisarse las deficiencias del servicio y escuchar a quienes operan el transporte público para conocer las necesidades del sector.