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EGC firma convenio con Clúster Automotriz

Por Martín Rodríguez

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos anunció un convenio con el Cluster automotriz, para crear una plataforma que permitirá a los compradores generar alertas de búsqueda de insumos para sus procesos industriales.

      El programa será anunciado de manera oficial este viernes, y consiste en la generación de la base de datos para generar las alertas que permitan a los compradores requerir sus productos, de manera que los proveedores indicarán qué productos tienen disponibles, con el fin de responder de manera inmediata a la proveeduría. 

      El acuerdo permitirá acelerar los procesos industriales y adquirir los productos disponibles de manera inmediata, con el fin de ahorrar costos y tiempo y esfuerzo. 

      Alberto González Olvera, director del Clúster Automotriz, precisó que se trata de una plataforma que permitirá a quienes se encuentran en San Luis y están dados de alta, publicar los requerimientos de proveeduría de autopartes, de manera que las empresas que estén dadas de alta, en este caso los proveedores, revisarán las alertas para identificar si hay insumos o servicios al alcance

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      El acuerdo firmado con la alcaldía de la capital permitirá que sea el propio ayuntamiento quien apoye en la creación de la plataforma para emitir las alertas tanto de necesidad de insumos como de propuestas de los propios vendedores.

      Aunque el acuerdo fue firmado este jueves, finalmente usted conocerá de sus términos hasta este viernes en un anuncio oficial, directamente para los propios proveedores y compradores.

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