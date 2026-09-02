"El agua es un derecho humano, no un negocio"

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La posible extracción de agua de la Huasteca potosina para abastecer a Monterrey no puede plantearse bajo una lógica de negocio, sostuvo la presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, quien advirtió que el recurso debe garantizarse como un derecho.

Ante la intención de sustraer agua del río Pánuco a Nuevo León, la legisladora cuestionó que el problema sea únicamente la disponibilidad del recurso y señaló que también debe revisarse, cómo se administra y el nivel de sobreexplotación que existe. Consideró que antes de buscar agua en San Luis Potosí, deben analizarse los trabajos del Gobierno federal y la infraestructura que ya puede aprovecharse en Monterrey.

Cuestionada sobre la posibilidad de utilizar el agua como parte de una negociación para atender el abasto de Monterrey, García Martínez, no quiso adelantar una postura y señaló que necesita conocer más información antes de pronunciarse de manera definitiva.

La diputada reconoció que Monterrey enfrenta un problema de abastecimiento, al igual que otros estados del país, y aclaró que esto no significa que San Luis Potosí se niegue a colaborar.

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