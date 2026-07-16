El alza de impuestos golpea la economía formal
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los incrementos de impuestos están a nada de dejar a San Luis Potosí, con un 30 por ciento de economía formal, en tanto que el resto está en riesgo de caer en la informalidad, advirtió el empresario Alberto Narváez Arochi. El problema es tan grave que ya hasta hay locales cerrados en la calle Hidalgo, lo que nunca
había sucedido.
"El centro histórico está muy lastimado y todo parece indicar que va a seguir ese efecto".
Aseguró que antes la gente daba hasta lo que no por instalar un negocio en la calle Hidalgo, pero ahora las cosas han cambiado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Dijo que en la formalidad se encuentran los pequeños negocios como los que están en el centro, son a los que más se les hostiga, pagan los mayores costos con independencia de todos los que se generan de la operatividad, lo que obliga a exigir que ya le paren al incremento de los impuestos, que le paren la tramitología y a las multas, que dejen trabajar a la gente que genera valor.
no te pierdas estas noticias
Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"
Pulso Online
El sentenciado por el caso Nayeli Alfaro también deberá pagar una multa equivalente a 13 mil UMA
Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción
Rubén Pacheco
El Colegio de San Luis estableció prohibiciones y evaluó el uso de IA en el proceso de admisión.
Hay actores interesados en impedir obras: Galindo
Rolando Morales
El alcalde señaló a la Contraloría estatal por pedir requisitos extras para el paso a desnivel en El Saucito