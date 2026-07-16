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El alza de impuestos golpea la economía formal

Por Martín Rodríguez

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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      Los incrementos de impuestos están a nada de dejar a San Luis Potosí, con un 30 por ciento de economía formal, en tanto que el resto está en riesgo de caer en la informalidad, advirtió el empresario Alberto Narváez Arochi. El problema es tan grave que ya hasta hay locales cerrados en la calle Hidalgo, lo que nunca 

      había sucedido. 

      "El centro histórico está muy lastimado y todo parece indicar que va a seguir ese efecto".

      Aseguró que antes la gente daba hasta lo que no por instalar un negocio en la calle Hidalgo, pero ahora las cosas han cambiado. 

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      Dijo que en la formalidad se encuentran los pequeños negocios como los que están en el centro, son a los que más se les hostiga, pagan los mayores costos con independencia de todos los que se generan de la operatividad, lo que obliga a exigir que ya le paren al incremento de los impuestos, que le paren la tramitología y a las multas, que dejen trabajar a la gente que genera valor.

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