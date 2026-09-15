El arma con que mató guardia a su hermano no era de la GCE

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El arma de fuego utilizada presuntamente por un guardia civil estatal para matar a su hermano durante una riña en el municipio de Tancanhuitz, era propiedad del oficial, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Es decir, el arma no correspondía a la pistola asignada por la Guardia Civil Estatal (GCE), como parte de las obtenidas por las licencias colectivas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El pasado 9 de noviembre dos hermanos, quienes eran elementos activos de la corporación estatal, se pelearon mientras se encontraban en estado de ebriedad, y uno le quitó la vida al otro en el ejido Las Armas, municipio de Tancanhuitz.

Después de participar en la reunión de la Mesa de Coordinación de Paz y Seguridad, Juárez Hernández dijo desconocer cómo fue que el oficial Elizalde N. obtuvo el armamento que le privó la vida a Raymundo N.

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Matizó que, como se trató de una cuestión criminal donde los oficiales se encontraban fuera del servicio policial, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha solicitado mayor información.

"Bueno, ahí tenemos que la Guardia Civil Estatal, pues tomó conocimiento por los reportes que nos llegaban. Se desplegó el personal, se detuvo al agresor dentro del término de los hechos y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado", remató.