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El IFSE moderniza plataforma digital

Por Redacción

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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El IFSE moderniza plataforma digital
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      El Instituto de Fiscalización Superior del Estado, informó que una constante es la orientación de sus procesos de auditoría hacia la mejora continua y uno de los ejemplos más palpables de ello está en la Obra Pública, señaló Rodrigo Lecourtois López, titular del organismo fiscalizador.

      En este sentido detalló que, gracias al trabajo coordinado entre las áreas de Fiscalización de Obra Pública e Informática y Sistemas, se logró la modernización de su plataforma digital denominada Sistema de Fiscalización de Obra (FIO), herramienta virtual desarrollada en 2009 que ahora cuenta con mecanismos más eficientes para la detección de irregularidades y la elaboración de informes de auditoría. Dijo que se trata de un instrumento para procesar datos, perfeccionado con el uso de la georreferenciación, que mediante coordenadas geográficas exactas ubica las obras públicas y es muy útil en el análisis de éstas utilizando las imágenes satelitales que provee, ya sea de calles, carreteras o edificios.

      Asimismo, arroja de manera automática las cédulas de trabajo y sus conclusiones, una vez que los auditores registraron y analizaron los expedientes de las obras objeto de auditoría, y compararon los hallazgos efectuados en las inspecciones de campo.

      El Auditor Superior del Estado destacó además que el FIO es un software propio diseñado completamente en casa por talento del IFSE, quienes han trabajado arduamente durante años para optimizarlo y es el resultado del esfuerzo conjunto de ingenieros de la construcción y la informática.

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