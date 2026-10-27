El INE ya no es confiable, dice Galindo
Renuncia de Guadalupe Taddei no es suficiente, dice el alcalde
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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que ya no confía en el Instituto Nacional Electoral (INE), tras los señalamientos de presunta corrupción que derivaron en la renuncia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y advirtió que la salida de la funcionaria, no será suficiente para recuperar la credibilidad del organismo.
Cuestionado sobre si mantiene su confianza en el INE como aspirante a participar en las elecciones de 2027, Galindo respondió que, después de lo ocurrido la semana pasada, ya no.
Consideró el alcalde que la crisis genera incertidumbre entre quienes podrían competir en los próximos comicios, aunque subrayó que la principal preocupación debe ser la de los ciudadanos, ante el riesgo de que el instituto llegue debilitado a la contienda electoral.
El edil sostuvo que nunca había existido un señalamiento de tal magnitud contra el organismo electoral y alertó sobre el momento en que ocurre, a pocos meses de que comience la etapa más intensa del proceso electoral de 2027. Afirmó que el INE quedó vulnerable y que su principal desafío será reconstruir la confianza ciudadana en un periodo reducido.
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Galindo consideró que las investigaciones no deben limitarse a la dirigencia del instituto, sino extenderse a los niveles medios y las áreas involucradas en la asignación de contratos. Señaló que no necesariamente se trata de despedir personal, sino de revisar los procedimientos que permitieron las presuntas irregularidades y determinar si hubo más funcionarios involucrados.
Finalmente, planteó que recuperar la credibilidad del INE representa un desafío para el Estado mexicano y requiere acciones que involucren también al Congreso. Insistió en que la renuncia de Taddei no basta para resolver la crisis y que es necesaria una regeneración y reestructuración integral del organismo para garantizar mayor certeza en las elecciones de 2027.
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