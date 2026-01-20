logo pulso
SLP

El PRI ya no es opción opositora: AV

En el 80 aniversario del tricolor, el expriista Amado Vega acusa a dirigencias de alejarse de la ideología original del partido

Por Redacción

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
El PRI ya no es opción opositora: AV

En el marco del ochenta aniversario de la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el exlegislador local por ese partido, Amado Felipe Vega Robledo, indicó que cómo existe ahora, la institución ya ni siquiera es una opción que sepa ser oposición.

En entrevista, el también presidente de la Gran Comisión de la Legislatura 1993-1997 y funcionario de administraciones priistas, señaló que el PRI tampoco ha sabido demostrar la enorme corrupción que se presentan en los regímenes actuales.

Vega Robledo se quejó de que la celebración del 80 aniversario pasó de noche para el Comité Directivo Estatal de San Luis Potosí.

Añadió que las diligencias y las militancias actuales ya no tienen nada que ver con la plataforma ideológica que distinguió al partido, que por otra parte, aseguró, carga con mucho desprestigio, desde que comenzó a caerse su estructura original en 1987, con la fundación del frente opositor de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

El pasado domingo, el PRI cumplió 80 años en su versión actual, luego de la refundación impulsada por el presidente Manuel Ávila Camacho, para sustituir al Partido de la Revolución Mexicana, producto de una idea de Lázaro Cárdenas del Río. 

El entrevistado indicó que el PRI, a nivel nacional y local, no pudo asumir el papel que le corresponde ahora como partido de oposición y se encuentra debilitado como nunca, con muy escasa militancia, que ha perdido buena parte de su ideología.

"El gran problema que tenemos en todos los partidos ahora es la falta de ideología y antiguamente, en vista de que el tricolor tenía casi todo el gobierno y los puestos públicos, se le atribuían los actos de corrupción, pero ahora, está demostrado que la corrupción no tiene partido político y además, ahora incluso es ilimitada", señaló.

