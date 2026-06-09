"El uso de celulares en escuelas está regulado"

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El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) informó que actualmente no se contempla imponer nuevas restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas, ya que desde hace años opera un protocolo para regular su utilización durante el horario de clases.

Respecto a la posibilidad de limitar el uso de estos dispositivos entre los estudiantes, el director general Martín Rodríguez Ramírez explicó que la medida no consiste en prohibir los celulares, sino en fomentar su uso responsable con el apoyo de los padres de familia.

Detalló que los docentes cuentan con lineamientos establecidos para resguardar los equipos cuando sea necesario y evitar que se conviertan en un factor de distracción dentro de las aulas.

Además, señaló que los planteles disponen de medios de comunicación para atender cualquier situación de emergencia que involucre a los alumnos.

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El funcionario destacó que estas acciones se aplican con el consentimiento de los padres de familia, quienes son informados sobre los mecanismos implementados por las escuelas para regular el uso de dispositivos móviles.

Añadió que el protocolo se encuentra plenamente establecido en los centros educativos y forma parte de las estrategias que buscan mantener la atención de los estudiantes durante las actividades académicas sin recurrir a una prohibición total de los teléfonos celulares.