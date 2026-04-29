Electricistas llevan protesta al Congreso

Empleados adheridos al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) reinician sus movilizaciones este jueves y en el caso de San Luis Potosí, "visitarán" a los diputados locales y las diversas sedes de la superintendencia de comercialización, para visibilizar la resolución legislativa que les generará falta de pagos de sus prestaciones completas.

Suterm busca apoyo de diputados locales en San Luis Potosí

Los sindicalizados informaron que acudirán a las 10:30 horas al Congreso del Estado de San Luis Potosí, para buscar que los diputados locales promuevan un punto de acuerdo en el que se pronuncien contra la resolución que les quita la mitad de su pago.

El acuerdo fue tomado a propuesta del Gobierno Federal y ha generado diversos pronunciamientos de autoridades que avalan quitar cantidades de dinero a los extrabajadores tanto de la banca de desarrollo como de Banobras, Petróleos Mexicanos, Nacional Financiera, Comisión Federal de Electricidad y también quienes se jubilaron de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

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Movilizaciones en todo el país y acciones en San Luis Potosí

Las movilizaciones se darán en todo el país, pero en el caso de San Luis Potosí, hay intención de hablar con los diputados y de manera simultánea, visibilizar el problema en las diversas bases de operación de la empresa paraestatal.

Los trabajadores explicaron que buscarán alguna audiencia que les permita no solo resolver dudas, sino también, que los diputados locales gestionen ante la Cámara de Diputados y el Senado, una audiencia para que se resuelva el problema, pero al mismo tiempo en busca de evitar que se les quite el dinero que ya percibían y devengaron como parte de la pensión.